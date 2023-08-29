Cadillac Escalade 2015-2020 : quoi savoir avant d’acheter?

Cadillac a profondément transformé son VUS pleine grandeur en lançant une nouvelle génération de l’Escalade pour l’année-modèle 2021, relevant la barre de la technologie, du luxe et des performances. Rien n’est plus vrai avec l’Escalade-V 2023, qui fait grimper la puissance à 682 chevaux!

Et ce n’est pas fini, car un Escalade IQ 100% électrique s’en vient pour 2025. Bien sûr, ces modèles trônent au sommet de la gamme et coûtent une fortune. Pourquoi pas un exemplaire d’occasion? Voici ce qu’il faut savoir en gros sur le Cadillac Escalade 2015 à 2020…

Tout d’abord, malgré sa refonte au milieu de la dernière décennie, l’Escalade est resté un proche cousin des Chevrolet Tahoe/Suburban et GMC Yukon. Une suspension repensée lui a permis de gagner en agilité et en confort sur la route.

Benjamin Hunting

La différence avec les autres gros utilitaires de GM, c’est que son unique moteur est un V8 de 6,2 litres produisant 420 chevaux et 460 livres-pied de couple – un travailleur costaud et solide qui a fait ses preuves et qui continue d’être offert dans les mêmes spécifications aujourd’hui. L’Escalade se trouve à pouvoir tirer une charge allant jusqu’à 8 100 livres.

Autre avantage de l’ancien Escalade : dépendamment de l’année-modèle, il compte sur une boîte à huit ou dix rapports et non six. L’écart de consommation d’essence est donc minimisé, mais attendez-vous quand même à brûler 14 L/100 km environ. Naturellement, de l’essence super est recommandée, ce qui augmente la facture à la pompe.

Au niveau des versions et de l’équipement, vous avez le choix, dans l’ordre, entre un Escalade de base, Luxe, Premium et Platine. L’habitacle, qui mélange boiseries et garnitures en suède avec du cuir ordinaire ou semi-aniline perforée, est conçu pour accueillir jusqu’à sept personnes et transporter de 430 à 2 667 litres de bagages selon la position des sièges.

Cadillac

Besoin de plus d’espace? L’Escalade ESV est celui qu’il vous faut grâce à son empattement allongé de quelque 35 centimètres. Sa capacité de chargement augmente (1 113 à 3 424 litres), mais notez que le remorquage maximal baisse à 7 900 livres.

Si l’Escalade est devenu un symbole de prestige, c’est aussi grâce à des commodités débordantes et divertissantes telles qu’un système audio à 16 haut-parleurs, des sièges avec une fonction de massage et des roues en alliage de 22 pouces. Ces dernières, étonnamment, ne compromettent pas trop le confort de roulement qui le caractérise.

GM Canada

Parmi les problèmes les plus souvent signalés, on note des ennuis électriques et électroniques, des bruits indésirables provenant de pièces usées prématurément et un mauvais fonctionnement du système de chauffage et de ventilation. Une bonne douzaine de rappels ont été émis, surtout pour les modèles en début de génération. Entre autres, une réduction de l'efficacité du servofrein est possible.

Assurez-vous que tous les correctifs recommandés par le fabricant ont été apportés à l’Escalade d’occasion qui vous intéresse (idéalement un modèle qui conserve encore une partie de la garantie initiale sur le groupe motopropulseur) et faites-le inspecter soigneusement avant d’acheter. On n’est jamais trop prudent, surtout quand il est question de gros dollars!