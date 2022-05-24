Acheter un Honda HR-V d\'occasion ou attendre le nouveau?

Le VUS sous-compact Honda HR-V de deuxième génération arrive pour l’année-modèle 2023 et les premières images et informations disponibles au moment d’écrire ces lignes laissent entrevoir un redessiné et repensé de A à Z, prêt à affronter une concurrence plus féroce que jamais.

Il n’aura rien à voir avec son prédécesseur, introduit en 2016 et qui avait de plus en plus de difficulté à se démarquer dans la catégorie.

Basé sur la plateforme de la Civic 2022 et non plus celle de la défunte Fit, ce nouveau HR-V sera plus grand et plus élancé, avec un empattement plus long qui bonifiera l’espace intérieur. Honda parle aussi d’une visibilité accrue, d’un moteur plus réactif et d’une nouvelle suspension arrière indépendante qui améliorera la conduite et le confort de roulement.

Honda

Est-ce que ça vaut la peine d’attendre? Bien sûr, on ignore quels seront les délais de livraison et quelle sera la différence de prix par rapport au HR-V actuel. Sur ce dernier point, attendez-vous quand même à une hausse non négligeable qui reflétera la nouvelle réalité du marché.

Maintenant, ce qu’il faut dire aussi, c’est que le HR-V de génération actuelle conserve une excellente valeur de revente, même que beaucoup d’exemplaires présentement s’affichent plus chers qu’à l’état neuf. Par exemple, on retrouve des HR-V Sport 2020 avec un peu plus de 20 000 km qui tournent autour de 35 000 $.

Hyundai Canada Inc.

Si la sécurité, la fiabilité et l’économie d’essence figurent parmi vos principaux critères, acheter un Honda HR-V d’occasion est tout à fait judicieux. La banquette arrière Magic Seat, qui devrait bien sûr rester dans le nouveau modèle, est également un bon argument. Au chapitre de la conduite, la visibilité arrière est limitée et le moteur se montre bruyant à l’accélération, mais est-ce que ce sera vraiment mieux pour 2023? Bonne question.

Notre meilleur conseil est d’aller faire l’essai d’un HR-V pour voir s’il répond assez bien à vos besoins actuels et futurs. En attendant la refonte, vous devriez également le comparer avec d’autres petits utilitaires, comme le Subaru Crosstrek, le Kia Seltos et le Nissan Qashqai.