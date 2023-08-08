Acheter un coffre de toit pour l’auto : quelques conseils

Que ce soit parce que la famille s’agrandit ou parce que votre mode de vie devient plus actif, il se peut que vous ayez besoin de plus d’espace de chargement avec votre voiture ou votre VUS. Un coffre de toit peut s’avérer une option intéressante qui vous donnera beaucoup plus de polyvalence. Si les fonctions et la conduite de votre véhicule vous satisfont déjà, pourquoi le remplacer par un plus gros?

Il existe sur le marché différents formats et types de coffres de toit… et à différents prix! Ça peut varier de quelques centaines de dollars à plus de 1 000 $. Chose certaine, il est relativement facile d’en trouver un qui conviendra parfaitement à vos besoins.

Coffre rigide ou souple?

Si vous avez déjà fait un peu de recherche et de magasinage, vous vous êtes sans doute questionné sur la pertinence, les avantages et les inconvénients qui distinguent un coffre rigide d’un coffre souple. Évidemment, ce choix sera surtout motivé et justifié par le genre de chargement que vous transporterez la plupart du temps.

Si vous désirez placer dans le coffre des articles fragiles ou précieux, priorisez sans contredit un modèle rigide et verrouillable. Même chose pour de l’équipement de sport, de plein air ou de camping qui pourrait être sale ou mouillé, car l’intérieur du coffre sera plus facile à nettoyer. On retrouve d’ailleurs des modèles assez longs qui se prêtent mieux à ce type de matériel. L’installation et la manipulation sont toutefois plus complexes en raison du poids et, justement, de la rigidité du coffre.

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De nombreux consommateurs optent pour un coffre de toit souple. Bien que moins aérodynamique, celui-ci est plus facile à ranger et tout aussi résistant aux intempéries. De plus, il s’adapte davantage à vos barres de toit (latérales ou transversales) grâce à ses sangles qui s’attachent à différents points d’ancrage. En fait, même pas besoin de barres : il est possible de déposer un coffre souple directement sur le toit du véhicule (souvent, un tapis protecteur est inclus dans l’achat) et de l’attacher dans l’habitacle en passant les sangles par les portières. Il faut par contre privilégier un chargement plus léger.

Peu importe votre choix, il est important de connaître la capacité de chargement maximale du coffre. En général, ça varie de 50 à 75 kg. Idem pour la capacité de vos barres de toit ou du toit lui-même. Référez-vous aux manuels fournis.

Installation

Tout coffre de toit doit être installé de façon solide et sécuritaire afin que le chargement demeure bien en place et n’affecte pas la conduite. Ce n’est pas le moment de penser « broche à foin », si vous voyez ce qu’on veut dire! L’idéal, c’est bien sûr de le fixer à des barres transversales. Dans le cas d’un coffre rigide, vous n’avez pas le choix.

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L’installation devrait toujours se faire à deux personnes pour plus de facilité et d’assurance. Si vous vous en chargez seul, l’opération sera plus longue et certes plus ardue, quoique les fabricants de coffres de toit ont beaucoup amélioré la convivialité et la légèreté de leurs modèles au fil des ans.

Pensez à charger votre matériel de façon à répartir le poids uniformément dans le coffre, les objets plus lourds au milieu. Servez-vous des sangles et crochets à l’intérieur pour éviter que certains articles se déplacent pendant le transport. Enfin, vérifiez que le coffre se referme adéquatement et n’oubliez pas de le verrouiller, le cas échéant.

Bon magasinage et bonnes aventures!