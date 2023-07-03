5 véhicules d\'occasion abordables et étonnamment luxueux

Tout le monde aime le confort et le luxe, mais quand vient le temps de se procurer un nouveau véhicule, des compromis s’avèrent parfois nécessaires en raison du budget. Un modèle d’occasion peut alors être une option, encore faut-il se méfier du prix, surtout dans le contexte actuel.

Besoin de quelques suggestions? Voici cinq véhicules abordables et étonnamment luxueux :

Mazda3

Marc Lachapelle

Depuis sa dernière refonte en 2019, la Mazda3 impressionne par son raffinement et sa sophistication. En version GT, avec ou sans moteur turbo ou rouage intégral, elle peut être une très bonne alternative à des voitures de luxe d’entrée de gamme. Soulignons son habitacle chic à la Audi et son équipement qui plait aux amateurs de technologie et de connectivité.

Ford Fusion

Marius Eduard Laita

Les berlines n’ont plus la cote et la Fusion a été éliminée au terme de l’année-modèle 2020. Mais si vous recherchez une voiture familiale à la fois spacieuse et haut de gamme pour un montant raisonnable, vous devriez la considérer. Sur le plan esthétique, sa grille de calandre et son capot nervuré rappelait certaines Aston Martin. En version Titanium ou Platinum, la finition et l’éventail d'équipements épatent. N’oublions pas la bonne insonorisation et le roulement doux.

Acura TLX

Acura

La TLX a longtemps a été boudée en raison de son design et n’a jamais pu menacer les BMW Série 3, Audi A4 et autres reines de cette catégorie. Pourtant, elle n’est pas piquée des vers. Un bon choix est un modèle 2018 à 2020, dont les révisions esthétiques s’apparentent de près à la nouvelle génération lancée pour 2021. Plus abordable, cette TLX surprend quand même avec un habitacle confortable et ergonomique, qu’on retrouve parfois dans un joli décor deux tons.

Kia Stinger

Caleb Gingras

La qualité chez Kia a fait d’énormes progrès à partir du milieu de la dernière décennie et la Stinger en est un bon exemple. Lancée pour 2018, cette grande berline sportive coréenne n’aura fait que passer (Kia l’abandonne après 2023), mais on retient entre autres son habitacle bien fini et résolument haut de gamme. Il est possible de dénicher un exemplaire en début de génération, avec six cylindres et rouage intégral, pour seulement 30 000 $ – une fraction du prix des Allemandes capables d’égaler ses 365 chevaux.

Nissan Murano

Nissan

Vous préférez un VUS pour plus d’espace? Songez au Murano. La génération actuelle, sortie en 2015, est encore sur le marché. C’est dommage pour ceux qui recherchent la nouveauté, mais pour un utilitaire pratique, abordable et luxueux, un Murano SV, SL ou Platinum âgé de cinq ou six ans fait assurément l’affaire. Pour environ 20 000 $, vous pourriez retrouver des équipements tels qu’un toit panoramique, une belle sellerie de cuir et des sièges zéro gravité ultra confortables. En fait, le Murano privilégie le luxe et le raffinement plutôt que de proposer des capacités de travail supérieures à la moyenne.