3 alternatives moins chères à la Volkswagen Golf R

Bien des amateurs de la Volkswagen Golf au Canada s’ennuient de leur compacte allemande économique depuis que le constructeur a décidé de ne pas nous offrir la version de base avec la huitième génération, introduite pour l’année-modèle 2022. Au moins, nous avons toujours droit aux sportives Golf GTI et Golf R!

Le problème, c’est que ces deux modèles peuvent coûter assez cher, merci – surtout le second, qui a grimpé de 2 500 $ pour 2023 et dépasse maintenant les 50 000 $ en incluant les inévitables frais de transport et de préparation. Y a-t-il des alternatives plus abordables? Bien sûr que oui! Outre une Golf de l’ancienne génération, voici trois voitures à considérer dans le marché de l’occasion. Avertissement : les exemplaires disponibles se font assez rares.

Subaru WRX STI

Jeremy Alan Glover

Grande rivale de notre sujet, la WRX STI n’est plus commercialisée depuis deux ans (à la suite du lancement de la nouvelle WRX), ce qui fait que l’ancienne est encore plus convoitée par les mordus de performance. Elle a donc a gagné de la valeur, mais il est quand même possible d’en trouver une moins chère qu’une Golf R neuve. Un modèle 2019, par exemple, pourrait être à vous pour 40 000 $ environ.

Mécaniquement, cette fougueuse Japonaise se bat à armes égales puisqu’elle allie un moteur de plus de 300 chevaux (305 ou 310 dépendamment de l’année de référence) avec un rouage intégral très efficace, sans oublier la boîte manuelle à six rapports. Elle peut accélérer de 0 à 100 km/h en 5,4 secondes. Son moteur avec cylindres à plat est un peu moins raffiné et la suspension s’avère un peu plus dure que la Golf R, cependant. Et puis, à moins de dénicher un modèle 2014 ou antérieur (bonne chance!), il faudra faire une croix sur le hayon et vous contenter d’une berline… avec petit ou grand aileron.

Honda Civic Type R

Marc Lachapelle

En voilà une autre dont le prix a fortement augmenté avec la nouvelle génération. Toutefois, la première Civic Type R offerte au Canada, de 2017 à 2021, représente aujourd’hui une alternative (légèrement) plus abordable. Il est possible d’en trouver une pour moins de 45 000 $. Bien sûr, ce n’est vraiment pas tout le monde qui aime son design très agressif, voire délinquant, mais pour sauver quelques milliers de dollars et ne pas attendre des mois avant la livraison, ça peut valoir le coup.

En vérité, la Civic Type R est l’une des meilleures sportives du nouveau siècle. Possiblement la meilleure de toutes, dollar pour dollar. Le fait qu’elle puisse également transporter quatre passagers en tout confort, avec une jolie masse de bagages, rend l’exploit encore plus impressionnant. Les 306 chevaux de son moteur turbo sont tous acheminés aux roues avant, malheureusement, mais au moins l’effet de couple est bien contrôlé.

Mitsubishi Lancer Evolution

Mitsubishi

Mitsubishi a abandonné la berline Lancer au terme de l’année-modèle 2017 et la prodigieuse version de performance Evolution (Evo pour les intimes) en 2015. Cette bombe à quatre portes, dérivée des rallyes comme la WRX STI, frôlait les 300 chevaux elle aussi (291 pour être exact) et misait sur un excellent rouage intégral assurant un contrôle optimal été comme hiver.

Oubliez le confort à bord de la Lancer Evolution. La suspension favorise la tenue de route et vous ressentirez chaque aspérité du pavé. Toutefois, peu de voitures de ce prix livrent autant de plaisir sur route comme sur circuit. À propos, un modèle bien entretenu de 2013 ou 2014, par exemple, peut se vendre pour moins de 30 000 $, ce qui est fort intéressant.

Dans tous les cas, vérifiez l’historique d’entretien et les modifications qui peuvent avoir été apportées à la voiture, puis faites-la inspecter par un technicien de confiance afin de prévoir les pièces à remplacer et d’éviter les mauvaises surprises. Et si vous aimiez une autre suggestion de modèle plus abordable qu’une Golf R neuve en terminant, songez peut-être à une Ford Focus RS.