5 articles pour l’auto qui rendent les sorties en hiver plus agréables

Conduire en hiver est un cauchemar ou une épreuve de survie pour certains, mais un plaisir pour d’autres. Comme on dit, l’important est d’être bien préparé et bien équipé! Il n’est pas seulement question du véhicule, mais aussi des accessoires qui l’accompagnent.

Voici cinq articles que vous devriez songer à vous procurer pour rendre vos déplacements plus agréables et plus sécuritaires durant la saison froide :

1. Des gants de conduite adaptés

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Conduire avec des gants ne plaît pas à tous, mais c’est un bon moyen d’avoir une meilleure prise sur le volant, peu importe la saison, et bien sûr de garder ses mains au chaud en hiver, avec ou sans volant chauffant. Il existe différents modèles pour différents budgets. À vous de trouver la combinaison de chaleur, de confort et de légèreté qui vous convient. En passant, la plupart des gants de conduite modernes sont adaptés aux écrans tactiles, donc pas besoin de les enlever à chaque fois.

2. Un coussin chauffant

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Votre vieille voiture ne possède pas de sièges chauffants? Vos passagers arrière vous envient d’en avoir alors qu’eux doivent se geler les fesses? Un coussin chauffant peut être très utile et apprécié. On le branche dans une prise de 12 volts et le tour est joué. Certains ont une intensité réglable ou un dossier intégré pour un confort optimal. Une alternative dans le même genre est une couverture épaisse et chauffante que votre copilote ou les occupants de la banquette arrière peuvent brancher et transformer un joli cocon.

3. Un chargeur portatif

Canadian Tire

Une batterie d’auto peut être trop faible pour réussir à démarrer le moteur, surtout lors des grands froids. Si ça vous arrive, rien ne garantit qu’un bon samaritain sera là pour vous dépanner avec son propre véhicule. Voilà pourquoi il est judicieux de transporter un chargeur portatif pour survolter la batterie en cas de besoin, même à -20 degrés. On peut en trouver avec une lampe de poche et un compresseur à air intégré pour les pneus si vous recherchez un maximum de polyvalence.

4. Un organisateur de chargement

Canadian Tire

Une trousse d’urgence hivernale est quelque chose que tout automobiliste prudent devrait garder dans sa voiture, sans oublier un bidon de lave-glace avec antigel. Ajoutez à cela d’autres accessoires, l’équipement ou les bagages occasionnels (une paire de bottes, par exemple), et votre coffre peut être drôlement rempli. Un organisateur de chargement aide à optimiser l’espace et à s’y retrouver plus facilement.

5. Des tapis de plancher en caoutchouc

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D’accord, c’est moins esthétique, mais ô combien pratique! L’idéal, bien sûr, ce sont des tapis à rebord élevé dont la forme épouse parfaitement les zones à couvrir. Pour cela, informez-vous auprès du département des pièces d’un concessionnaire ou considérez des solutions éprouvées comme celles de WeatherTech. Vous ne craindrez pas de monter à bord avec vos grosses bottes sales et enneigées… sans compter que le nettoyage du calcium sera beaucoup plus facile au printemps!