10 conseils pour conduire la nuit

La noirceur recèle des pièges – visibilité réduite, stress, somnolence, etc. – et pose un bon défi aux automobilistes, possiblement autant que la pluie et la neige. Il est plus difficile de distinguer les mouvements et les obstacles, d’évaluer les distances et de réagir à temps. Les phares de notre véhicule ont une portée limitée et ceux des autres menacent de nous éblouir.

Ce n’est pas un hasard si nous abordons la question maintenant, car avec les journées qui raccourcissent et le retour à l’heure normale qui s’en vient, conduire dans le noir est de plus en plus fréquent. Pas surprenant que le nombre d’accidents soit plus élevé qu’à d’autres moments de l’année.

Adapter son horaire de travail, ses obligations familiales et ses loisirs est souvent impossible, mais adapter sa conduite, voilà qui a du sens! Besoin de quelques conseils pour rouler la nuit ou du moins dans la noirceur en toute sécurité? Nous en avons compilé plusieurs ci-dessous.

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1. Assurez-vous d’avoir des phares bien nettoyés et en bon état de marche. De même, gardez le pare-brise propre et clair : la saleté et les craques réduisent la visibilité et risquent de causer de la fatigue visuelle.

2. Privilégiez l’utilisation des feux de route (les « hautes »)… quand c’est nécessaire. Il est obligatoire de repasser aux feux de croisement au moins 150 mètres avant de croiser un autre véhicule, lorsqu'on suit un autre véhicule ou encore quand l'éclairage de la voie publique est suffisant, par exemple en ville ou sur une autoroute bien fréquentée. La loi prévoit même une amende de 60 $ à 100 $ aux contrevenants.

3. Éteignez des lumières qui se trouvent dans l'habitacle pour éviter les risques d'éblouissement et de distraction. Quant à la luminosité du tableau de bord, en ville, elle peut être réglée à une plus forte intensité. Sur une route peu ou non éclairée, il est conseillé de la régler au minimum pour ne pas fatiguer vos yeux.

4. Empruntez chaque rue et chaque route comme si c’était la première fois. Portez attention à l’état de la chaussée et augmentez la distance avec le véhicule qui précède. La nuit, il est plus difficile de juger les distances, on le répète.

5. Réduisez votre vitesse pour mieux anticiper les obstacles, d’autant plus que vos pieds mettront plus de temps à actionner les pédales si vous portez des bottes ou des chaussures chaudes plus encombrantes.

6. Renoncez à un dépassement en cas de doute, car la nuit, un véhicule qui arrive face à vous semble plus loin qu’il ne l’est en réalité.

7. En milieu rural, faites attention aux animaux sauvages qui en profitent pour se promener aux abords des routes et parfois les traverser. Les panneaux de signalisation à cet effet doivent être pris encore plus au sérieux.

8. La fatigue est un ennemi sournois. Prenez le temps de bien vous alimenter et hydrater avant d’attaquer la route et n’hésitez pas à faire des pauses en chemin, voire une sieste de 20 à 30 minutes. Lors des longs voyages, des arrêts aux deux heures sont recommandés.

9. Oubliez votre damné cellulaire! Point final.

10. En terminant, gardez des vêtements voyants dans le coffre de votre voiture que vous pourrez enfiler en cas de panne. Et si une telle situation se produit, essayez de ranger votre véhicule le plus loin possible de la route afin de ne pas vous mettre en danger ainsi que les autres.

Sur ce, bonne route et restez vigilant en tout temps!