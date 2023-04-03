Comment trouver un bon concessionnaire automobile

Il y a plusieurs bonnes raisons d’acheter un véhicule d’occasion chez un concessionnaire automobile au lieu de faire affaire avec un particulier. La variété de modèles (incluant une sélection de véhicules d’occasion certifiés), l’expertise du personnel, le service, la garantie et les différents programmes avec avantages pour le client en sont des exemples.

Et pour certains consommateurs, le choix du concessionnaire peut être plus déterminant dans le processus d’achat que le véhicule en soi. Comment faire pour trouver un bon concessionnaire? Voici quelques conseils…

Il va sans dire qu’un bon travail de recherche s’impose. Commencez par interroger vos parents, amis, collègues et autres membres de votre entourage qui ont eu de bonnes expériences et qui ont des endroits à vous recommander – idéalement près de chez vous, mais ça peut valoir la peine de sortir de votre rayon habituel si une « perle rare » s’y trouve. Ces personnes peuvent même avoir des noms de vendeurs à vous référer.

Ensuite, tournez-vous vers le web. Des ressources comme l’Association de la protection des automobilistes (APA) et le magazine Protégez-vous peuvent vous aider à trouver un bon concessionnaire. En fouillant sur Google, vous verrez aussi quelle note (sur une échelle de cinq étoiles) les utilisateurs donnent à tel ou tel endroit et lire les nombreux commentaires qu’ils ont laissés, que ce soit sur l’accueil, les installations, le personnel de vente et du service, les prix, etc.

Profitez également du pouvoir des réseaux sociaux en consultant par exemple la page Facebook d’un concessionnaire. Ça permet non seulement de lire d’autres commentaires (certains moins pertinents que d’autres, on s’entend), mais aussi de voir comment le concessionnaire interagit avec ses clients existants et potentiels.

Un bon point à considérer est l’expérience du concessionnaire. Ceux qui sont dans les affaires depuis plus longtemps ont compris comment satisfaire les clients. Ils font les choses de la bonne manière et leur réputation les précède.

Un marchand non franchisé est-il une bonne option? Certains peuvent avoir une excellente réputation dans la région, en effet. Or, si vous privilégiez par exemple l’achat d’un véhicule d’occasion certifié par le manufacturier, vous n’en trouverez que chez un concessionnaire automobile de la marque qui vous intéresse.

Vos dernières étapes consistent à effectuer quelques visites, d’abord pour constater l’état des installations et des inventaires, ensuite pour prendre le pouls du personnel sur place, si l’on peut dire. Tâchez de voir quel genre d’accueil et de service on vous réserve. Évidemment, la principale question à répondre est : vous sentez-vous en confiance et sans pression?

Voilà qui peut faire toute la différence dans votre expérience d’achat d’un véhicule d’occasion.