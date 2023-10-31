Volkswagen Jetta ou Mazda3 d’occasion : laquelle choisir?

Lorsque vient le temps de magasiner une voiture compacte agréable à conduire, des modèles comme la Honda Civic, la Volkswagen Jetta et la Mazda3 doivent être parmi les premiers à considérer. Un acheteur nous posait d’ailleurs la question récemment : entre la Jetta et la Mazda3, laquelle vaut-il mieux choisir?

Rappelons que les deux ont été entièrement redessinées il y a cinq ans, soit pour l’année-modèle 2019. Pour qu’on se comprenne bien, on parle ici de berlines. Oublions donc la Mazda3 Sport, qui se compare plus directement à la Volkswagen Golf.

Commençons justement par le coffre. L’Allemande a un net avantage, surtout son ancienne génération qui pouvait transporter jusqu’à 445 litres. C’est également elle qui possède un habitacle plus spacieux, en particulier aux places arrière. Il faut dire que la Jetta actuelle, assemblée au Mexique, s’est américanisée pour mieux répondre aux besoins des familles d’ici.

Michel Deslauriers

Sur le plan mécanique, les deux voitures offrent plusieurs choix. La Mazda3 récente se démarque avec son moteur turbocompressé développant jusqu’à 250 chevaux et 320 lb-pi de couple (essence super), allant au-delà de la Jetta GLI qui se limite à 228 chevaux et 258 lb-pi.

En revanche, malgré sa technologie Skyactiv, la berline japonaise se montre généralement plus assoiffée de carburant que sa rivale, dont l’efficacité énergétique peut être considérée comme une force. C’est encore plus vrai dans le cas des anciens modèles TDI et de l’éphémère Jetta turbo hybride. Ceci étant dit, une Jetta diesel ne fait pas l’affaire de tout le monde compte tenu de l’entretien requis et du prix à la pompe plus élevé.

Si la fiabilité est une préoccupation, la Mazda3 se veut un choix plus prudent, autant sous le capot qu’ailleurs dans la voiture (les problèmes de rouille chez Mazda se sont largement résolus après 2009). Toutefois, sachez que les deux berlines n’ont qu’une poignée de rappels de sécurité à leur dossier depuis 2014, et rien de vraiment majeur.

Michel Deslauriers

Enfin, pour ce qui est de l’expérience de conduite, la Jetta propose une meilleure ergonomie dans l’ensemble et un système multimédia moins frustrant à utiliser que la Mazda3. Cette dernière, par contre, possède une direction plus précise et certains exemplaires de la nouvelle génération misent sur un bon rouage intégral, un avantage en toute saison.

L’idéal, évidemment, c’est de faire un essai routier des deux modèles afin de bien les comparer. Et peu importe la voiture retenue, une inspection mécanique dans un atelier de confiance est toujours conseillée.