Hyundai Kona ou Mazda CX-3 d’occasion : lequel choisir?

Les multisegments sous-compacts sont extrêmement populaires au Québec et le Hyundai Kona lancé en 2018 arrive en tête. De son côté, le Mazda CX-3 a duré sept ans (2016-2022) avant d’être remplacé par quelque chose de plus spacieux, de plus moderne et de plus dynamique, le CX-30.

Plusieurs acheteurs de véhicules d’occasion peuvent considérer ces deux modèles, qui ont chacun un style unique, mais lequel vaut-il mieux choisir? Si vous vous posez la question, voici quelques points à retenir…

En termes de prix, le Kona et le CX-3 se vendaient à l’état neuf dans la même fourchette (à l’exception du Kona électrique, bien sûr). Tant pour l’un que pour l’autre, vous devriez assez facilement trouver des exemplaires sous les 20 000 $. Comme le CX-3 est arrivé sur le marché deux ans avant, il peut être plus abordable. On en voit même à un peu moins de 15 000 $.

Hyundai

Cela dit, si vous convoitez un modèle récent, le Kona s’avère probablement plus avantageux avec sa garantie initiale du fabricant de 5 ans ou 100 000 km (contre 3 ans ou kilométrage illimité chez Mazda).

Sur le plan mécanique, les deux proposent un quatre cylindres atmosphérique de 2 litres (147 chevaux dans le Kona et 148 chevaux dans le CX-3) avec une boîte à six rapports et un rouage à traction ou intégral. Ce n’est pas ici qu’ils se démarquent, quoique le multisegment de Mazda se révèle un peu moins assoiffé d’essence (AWD : 8,1 L/100 km en moyenne contre 8,6 L/100 km).

En revanche, Hyundai a ajouté l’option d’un moteur turbocompressé de 1,6 litre développant 175 chevaux. Jumelé à une boîte à double embrayage à sept rapports et distribuant sa puissance aux quatre roues, celui-ci fait une différence importante, incluant un gain d’une bonne seconde et demie au sprint 0-100 km/h. Les dépassements sont aussi plus énergiques.

En termes de comportement routier, on ne parle pas de véhicules très doux, mais il faut souligner la direction plus communicative et la tenue de route un peu plus plaisante du CX-3, qui s’avère par surcroît plus léger d’environ 80 kg. Le Kona offre toutefois une visibilité arrière un brin meilleure.

Mazda

Ni l’un ni l’autre n’est fait pour une famille avec deux enfants, plutôt pour les célibataires et les couples. L’avantage de chargement va à Hyundai, que ce soit avec les dossiers arrière en place (544 litres contre 467 litres) ou rabattus (1 297 litres contre 1 209 litres).

En terminant, mentionnons que le niveau de sécurité et les dispositifs inclus sont comparables. Le CX-3 a fait preuve d’une meilleure fiabilité au fil des ans, mais le Kona se reprend avec une instrumentation et un système multimédia plus agréables à utiliser.

Le choix dépend de vos priorités… et du design qui vous parle le plus!