Comment remplacer une plaque d’auto en ligne?

La Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) met à la disposition des automobilistes québécois un service en ligne pour remplacer une plaque de véhicule perdue, volée, illisible ou autrement endommagée.

D’abord offert gratuitement, ce service exige dorénavant des frais de 2,50 $ (techniquement 12,40 $ en incluant le certificat d’immatriculation). La nouvelle plaque métallique vous sera livrée par la poste dans un délai de 10 à 20 jours ouvrables, à l'adresse principale inscrite dans votre dossier à la SAAQ.

En attendant de la recevoir, afin de pouvoir circuler sur la route, vous devrez apposer une plaque provisoire papier sur le véhicule, plus précisément sur la partie supérieure gauche de la lunette arrière.

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Comment ça marche?

Le service de remplacement de plaque est disponible dans SAAQclic. Vous devez donc créer un compte SAAQclic (si ce n’est pas déjà fait) ou bien vous connecter au vôtre. Assurez-vous de lier un compte bancaire dans la section « Mon dossier financier » du menu de gauche. Autrement, la transaction sera impossible.

Toujours dans ce menu, allez à l’onglet « Immatriculations » et cliquez sur « Remplacer une plaque ». Vous serez invité à choisir la plaque à remplacer, à identifier la raison du remplacement, à confirmer l’adresse de livraison, puis à procéder au paiement.

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À la fin de la transaction, vous devrez télécharger et imprimer votre nouveau certificat d’immatriculation et votre plaque d’immatriculation provisoire, sur du papier blanc standard (8,5 x 11).

Enfin, si vous ne pouvez pas faire votre remplacement en ligne, il vous faudra prendre un rendez-vous à l'un des points de service de la SAAQ.

Plaque personnalisée

Si vous souhaitez obtenir une plaque d’immatriculation personnalisée, chose qui est possible depuis juillet 2018, rappelons qu’il vous en coûtera 272,49 $ (taxes incluses) en plus des frais annuels de 37,66 $.

Une combinaison de lettres et de chiffres (2 à 7 caractères) est possible, mais vous ne pourrez pas inscrire de message obscène ou qui exprime une insouciance envers le code de la sécurité routière, ni une indication qui laisse croire que vous êtes en position d’autorité publique. D’autres restrictions s’appliquent.

Pour en savoir plus sur les plaques personnalisées, cliquez ici.