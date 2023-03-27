Quelles petites voitures tiennent le mieux la route?

La performance, la maniabilité et le son d’une voiture sont autant d’aspects qui influencent son agrément de conduite. Vous recherchez d’abord et avant tout une petite voiture qui tient bien la route à la fois pour vous amuser et rouler en sécurité?

Voici une liste de modèles sous-compacts et compacts d’occasion que vous devriez considérer. Prenez note que nous ne tenons pas compte ici des autres critères comme l’espace, le confort ou la fiabilité.

MINI Cooper

William Clavey

À tout seigneur, tout honneur. MINI est reine quand il est question de petites voitures amusantes offrant une bonne tenue de route, que ce soit en format 3 portes, 5 portes ou décapotable. Avec des roues placées près des coins et un très bas centre de gravité, on profite d’une agilité digne d’un go-kart. Ce n’est pas un véhicule qui convient à tous, évidemment, mais sillonner la ville peut difficilement être plus plaisant.

Hyundai Veloster

Hyundai

La Hyundai Veloster est un petit coupé à hayon amusant à conduire à défaut d’être spacieux et convivial pour plus de deux occupants. Bien sûr, il faut aimer son design particulier et de préférence choisir le moteur turbo de 201 chevaux. Mais une chose est sûre : cette singulière Coréenne colle à la route et sa direction juste assez précise accroît son dynamisme.

Volkswagen Golf

Caleb Gingras

Les Allemands s’y connaissent très bien en matière de tenue de route et la Volkswagen Golf en est un bel exemple du côté des plus petites voitures. Encore plus en version GTI, évidemment. Un roulement bien amorti et une direction communicative accompagnent sa tenue de route solidement appuyée.

Subaru Impreza

Subaru

L’Impreza a longtemps été la seule berline compacte au Canada à offrir un rouage intégral de série. C’est l’une des principales raisons pour lesquelles les gens l’adoptent. Bien construite et rassurante en toute saison, il est difficile de la prendre en défaut. La génération sortante (2017 à 2023) a pris du poids et du volume par rapport à ses devancières, mais la nouvelle plateforme que lui avait donnée Subaru compense sur le plan dynamique.

Mazda3

Mazda

Depuis l’arrivée de la génération actuelle en 2019, la Mazda3 est disponible avec un rouage intégral, tant du côté de la berline que du modèle à hayon (Mazda3 Sport). Le système i-Activ, qui a fait ses preuves, est réservé à des versions supérieures et munies de la boîte automatique, mais ça reste un choix abordable… et une voiture aussi élégante que maniable.

Mitsubishi Lancer

Sylvain Raymond

Abandonnée au terme de l’année-modèle 2017, la Lancer est une auto globalement fiable et éprouvée puisqu’elle n’a pratiquement pas évolué depuis son introduction en 2008. Le plus gros de ses deux moteurs (2,4 litres, 168 chevaux) pouvait s’accompagner de l’excellent rouage intégral All Wheel Control (AWC) de Mitsubishi. Très rassurante et très efficace, c’est une compacte plaisante à conduire à longueur d’année.

BMW Série 2 et Série 3

Jeremy Alan Glover

Vous préférez quelque chose d’un peu plus luxueux ou avec plus de cachet? Le constructeur de « l’ultime machine de conduite » (un slogan qui continue de coller à BMW) doit figurer au haut de votre liste de candidats. Que ce soit avec le coupé/cabriolet de Série 2 ou encore la berline de Série 3, soyez certain que la tenue de route est au rendez-vous grâce à un châssis et une suspension finement réglés. Leur direction communicative ne fait qu’accentuer la sensation de contrôle que ces bolides procurent.