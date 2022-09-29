Quelles étaient les meilleures fourgonnettes en 2017?

Pas mortes, mais pas fortes, les fourgonnettes ne font plus vraiment le poids de nos jours contre les nombreux VUS sur le marché. Cela dit, les quelques manufacturiers qui s’y accrochent ne restent pas les bras croisés. Pensons à Kia, qui a remplacé la Sedona par la toute nouvelle Carnival, ou encore à Toyota, qui a installé sa fameuse technologie hybride dans la Sienna. Et attention à Volkswagen, qui débarquera en 2024 avec l’ID. Buzz entièrement électrique!

Pour les familles qui tiennent à ce genre de véhicule mais qui préfèrent se tourner vers les modèles d’occasion âgés de quelques années afin d’économiser, quels sont les meilleurs choix? Ah, quelle question! Pas simple d’y répondre car toutes les familles n’ont pas les mêmes besoins.

Remontons quand même, disons, en 2017. Cette année-là, c’est la Chrysler Pacifica qui se méritait le titre de Meilleur achat du Guide de l’auto dans la catégorie, suivie de la Honda Odyssey et de la Kia Sedona. Un match comparatif regroupant cinq concurrentes avait confirmé ce classement.

Voici ce que vous devez retenir…

1. Chrysler Pacifica

Jeremy Alan Glover

Naturellement, la Pacifica a une longueur d’avance parmi les modèles 2017 puisqu’elle était toute neuve et équipée des dernières technologies sur le marché à ce moment. Elle gagne aussi des points grâce à sa finition, pas parfaite, mais à des années-lumière de ce que Chrysler/Dodge nous a habitué, à la clarté de son instrumentation et à l’ergonomie générale de son tableau de bord.

Par contre, les espaces de rangement manquent un peu, les sièges de la deuxième rangée s’avèrent plus ou moins confortables, l’installation d’un siège de bébé n’est pas simple et le système Stow ‘n Go nécessite un peu de pratique pour arriver à le manipuler. Puis, il y a le prix, passablement supérieur à la concurrence en général.

N’oublions pas que la Pacifica se démarque également avec une consommation d’essence modeste et une version hybride rechargeable offrant une autonomie d’environ 50 kilomètres.

2. Honda Odyssey

Jeremy Alan Glover

L’Odyssey 2017 se faisait vieille et Honda l’a d’ailleurs renouvelée un an plus tard. N’empêche, elle a quand même terminé deuxième lors du match comparatif en question. Le décor intérieur n’a rien d’excitant, mais pour ce qui est du confort et de l’ergonomie, elle se classe première, entre autres grâce à sa troisième rangée qui est la meilleure de toutes.

La conduite de l’Odyssey se compare à celle de la Pacifica. La Japonaise se montre certes plus dynamique et l’Américaine, plus confortable, sans parler de son V6 plus puissant (287 chevaux contre 248). En passant, l’accès à la troisième rangée de l’Odyssey est compliqué, mais c’est la seule fourgonnette à l’époque qui offrait la possibilité d’installer six sièges de bébé simultanément.

3. Kia Sedona

Jeremy Alan Glover

Même si elle est celle qui prend le moins d’espace pour freiner à partir de 100 km/h et qui prend le moins de temps à passer de 80 à 120 km/h, la Sedona ne fait rien parfaitement. Ni rien de mal non plus. C’est pour ça qu’elle se situe en milieu de peloton. « La Sedona est comme un flip phone. Elle est simple et pratique… mais ce n’est pas un iPhone », écrivait-on dans Le Guide de l’auto 2017.

Parmi ses points forts, on note des sièges capitaine de deuxième rangée qui possèdent un appuie-jambes. Par contre, la troisième rangée s’attire de bonnes critiques. Idem pour la conduite, un peu trop molasse au goût de plusieurs. La preuve qu’on peut avoir un bon cœur mais des jambes ankylosées.

4. Toyota Sienna

Jeremy Alan Glover

Terminons enfin par mentionner la Sienna, dont la précédente génération datait de 2010. Un style anonyme et un agrément de conduite inexistant, mais une réputation de fiabilité au top. Côté performance, ses accélérations et ses reprises en font un véhicule sécuritaire, surtout avec le rouage intégral optionnel – la seule fourgonnette à le proposer en 2017.

Certains déplorent la difficulté à déplacer les sièges de la deuxième rangée pour accéder à l’arrière. En revanche, les portes coulissantes rebroussent chemin au moindre contact d’un petit doigt, ce qui est génial.