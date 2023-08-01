Quelle voiture sportive pour s’amuser en piste et avoir du confort sur la route?

Les amateurs de voitures sport, c’est connu, aiment bien pousser leur machine. Pour cela, évidemment, il n’y a rien de tel que l’environnement contrôlé d’un circuit fermé, que ce soit lors de séances libres, de journées spéciales de roulage sur piste ou de véritables courses.

Le problème, c’est quand vient le temps de conjuguer plaisir et performance avec confort sur la route. Car si une suspension ferme et un siège enveloppant sont très appréciés sur le tarmac, il en va autrement dans les rues et les boulevards jonchés de bosses, de fissures et de nids-de-poule.

Un conducteur âgé dans la fin quarantaine nous posait justement la question dans les derniers jours : quelle serait la voiture sportive idéale pour s’amuser en piste et avoir du confort sur la route? De préférence, il devrait s’agir d’un modèle d’occasion relativement abordable, ajoutait-il.

Eh bien, oui, ce genre de bagnole existe. On peut même en suggérer de différentes configurations – par exemple la Volkswagen Golf R, si vous aimez le côté pratique d’un hayon, ou encore la Dodge Challenger, un gros coupé qui réinvente les muscle cars d’antan en plus d’offrir des places avant étonnamment confortables.

Otogo

Attardons-nous ici sur une berline sport qui propose un excellent compromis entre sportivité et détente : l’Audi S4. Pour moins de 40 000 $, c’est relativement facile de dénicher un bon exemplaire. Cette auto allemande renferme un V6 turbocompressé développant 354 chevaux et un couple de 369 lb-pi, alors elle ne manque pas de fougue pour sortir d’une courbe et attaquer les lignes droites. Et c’est un moteur qui ne se départit jamais de ses bonnes manières, comme le souligne le journaliste du Guide de l’auto, Marc Lachapelle.

L’excellent rouage intégral quattro de la S4 ainsi que sa direction fine et précise lui confèrent une tenue de route et une maniabilité remarquables, mais la suspension sport (remaniée pour 2018) reste indulgente sur la voie publique – surtout en version Technik, qui comprend l’amortissement réglable.

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Enfin, son habitacle de première classe possède un joli niveau de raffinement et de confort, avec des sièges bien sculptés et des commandes ergonomiques. Se glisser à bord est également un jeu d’enfant, contrairement à bon nombre de voitures sport au poste de pilotage radical.