La Chrysler Pacifica a-t-elle des problèmes connus?

La Chrysler Pacifica est l’une des meilleures fourgonnettes sur le marché et un modèle plus huppé que la célèbre Grand Caravan, qui évolue depuis 2021 sous la même bannière après des décennies chez Dodge. Elle regorge d’astuces comme son système de sièges « Stow ’n Go » et offre un confort de roulement supérieur à la moyenne.

Les familles qui préfèrent se tourner vers un exemplaire d’occasion (une bonne idée puisque la dépréciation est importante) devraient-elles se méfier de sa qualité et de sa fiabilité? Certes, la Pacifica est une fourgonnette bien conçue en général, mais regardons ça de plus près.

Tout d’abord, il faut rappeler que deux motorisations différentes peuvent se retrouver sous le capot. La première est un V6 de 3,6 litres à essence, qui développe 287 chevaux et qui est jumelé dans certains cas à un rouage intégral. La seconde reprend ce même V6 et ajoute un moteur électrique ainsi qu’une batterie à haute tension pour former un système hybride rechargeable doté d’une autonomie électrique d’environ 50 km. Pas de rouage intégral ici, toutefois.

Dominic Boucher

De façon générale, malgré quelques cas de pannes, il ne faut pas craindre trop d’ennuis avec le V6 en question, qui est même réputé pour sa fiabilité. En revanche, la Pacifica a connu des problèmes au niveau de la direction, de la transmission et de la suspension. Certains propriétaires ont dû faire remplacer la boîte automatique à neuf rapports, qui peut se mettre à fonctionner de manière saccadée et sèche avant finalement de flancher.

Comme plusieurs autres, la Pacifica n’est pas à l’abri de pépins électroniques. Et ce n’est pas juste l’écran de bord ou la caméra de recul. Les portières coulissantes, par exemple, peuvent s’ouvrir ou se refermer de manière impromptue.

Du côté des rappels, on en compte malheureusement une bonne vingtaine. Un seul concerne l’ensemble des années-modèles (2017 à 2023), plus précisément la Pacifica hybride. Un connecteur de câblage à l'intérieur de la transmission pourrait court-circuiter dans certains cas et une perte de puissance pourrait s’ensuivre.

Chrsyler

La grande majorité des rappels vise les Pacifica en début de génération (2017 et 2018), hybrides ou non. Ceux-ci n’affectent bien souvent qu’un petit nombre d’unités, ce qui est la bonne nouvelle. Un qui mérite d’être souligné est une perte de synchronisme du capteur de position du vilebrequin qui pourrait causer le calage du moteur et une perte de puissance.

En terminant, un bon point à mentionner est que le coût des pièces de remplacement est plutôt faible et que le rendement de la Pacifica s’avère nettement plus convaincant que celui d’une Toyota Sienna des mêmes années.

Le plus sage demeure d’opter pour un modèle assez récent, idéalement avec une partie restante de la garantie initiale du fabricant. Une garantie prolongée n’est pas forcément nécessaire, surtout si la Pacifica d’occasion qui vous intéresse passe avec succès une inspection complète.