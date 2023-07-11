L\'éphémère Infiniti QX30 est-il un bon achat?

Profitant de l’engouement pour les VUS sous-compacts de luxe, Infiniti a sauté dans l’arène en 2017 avec le QX30. Il faut savoir cependant que ce véhicule doit son existence à un partenariat avec Mercedes-Benz, car il reprenait les bases et la mécanique du GLA.

Ironiquement, c’est aussi une partie de la raison pour laquelle le QX30 n’a duré que deux ans. En même temps que le renouvellement de son grand frère QX50 pour 2019, Infiniti a revu sa stratégie et l’a tout simplement abandonné.

Aujourd’hui, la marque japonaise se cherche et sa gamme de modèles n’attire plus autant les consommateurs canadiens qu’avant. Les VUS sous-compacts de luxe demeurent extrêmement populaires et de nouveaux joueurs ont fait leur arrivée sur le marché, comme le Volvo XC40 et le Buick Encore GX pour n’en nommer que deux, mais Infiniti ne juge pas pertinent d’en ramener un. Dommage.

Si vous êtes à la recherche d’un modèle d’occasion, est-ce que le défunt mais séduisant QX30 représente une bonne option?

Michel Deslauriers

Sous le capot, on retrouvait un moteur à quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres développant 208 chevaux et un couple de 258 livres-pied, le tout via une boîte automatique à sept rapports avec double embrayage. Le QX30 est rapide sans être surpuissant et il ne possède pas le moteur le plus raffiné ou le plus silencieux de sa catégorie. Côté consommation, attendez-vous à une moyenne de 8,8 L/100 km avec de l’essence super.

En passant, deux versions à traction, dont le QX30 Sport d'apparence plus agressive, et une version à rouage intégral figuraient au menu.

Michel Deslauriers

Concernant l’équipement disponible, on note des phares à DEL, une sellerie en cuir Nappa, une chaîne audio à 10 haut-parleurs et des sièges sport. L’habitacle mise sur un mélange de styles allemand et japonais. Le volant, l'instrumentation et la majorité des commandes proviennent du catalogue de pièces de Mercedes-Benz, alors que le système multimédia provient de chez Infiniti. Le tout fonctionne bien ensemble et la qualité de finition est excellente.

Si les sièges s’avèrent confortables pour de courtes distances, ils ne procurent pas le soutien nécessaire pour des trajets de deux heures. Par ailleurs, l’espace est très limité aux places arrière : le QX30 peut mieux accommoder quatre personnes que cinq. Le volume de chargement est similaire à ce que l’on retrouve chez la concurrence, c’est-à-dire peu généreux, mais au moins les dossiers arrière se rabattent pour créer un plancher presque plat.

Michel Deslauriers

Un autre gros défaut de ce petit VUS est son roulement peu confortable, car la suspension peine à absorber les bosses et les nids-de-poule de nos magnifiques routes du Québec. En revanche, pour ce qui est de la fiabilité, vous ne devez pas avoir de grandes craintes au-delà peut-être de la transmission et de quelques composantes électroniques comme l’écran central.

Cinq rappels ont été émis pour le QX30, concernant surtout un mauvais fonctionnement possible de la caméra de recul et de certains coussins gonflables. Aussi, la connexion du joint universel de l'arbre de direction peut se desserrer avec le temps, affectant la conduite. Assurez-vous que les correctifs recommandés par Infiniti ont été apportés et que le véhicule passe une inspection mécanique, puis vous pourrez acheter avec confiance.