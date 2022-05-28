Kia Sportage 2017-2022 : quoi savoir avant d’acheter?

Comment trouvez-vous le nouveau Kia Sportage 2023 redessiné de A à Z? Tout un changement par rapport à la génération précédente, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur! Et l’ajout de motorisations hybride et hybride rechargeable le rend encore plus intéressant.

Cela dit, son prédécesseur pourrait très bien vous convenir aussi. Tout dépend de vos besoins. Pour éclaircir la question, voici en gros ce que vous devez savoir au sujet du Kia Sportage commercialisé de 2017 à 2022…

La gamme se décline en cinq versions principales : LX, EX, EX Premium, EX Tech et SX Turbo. Celles au bas de l’échelle offraient le choix entre une traction avant ou intégrale, alors que les autres sont toutes à quatre roues motrices.

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Deux moteurs

Le moteur principal est un quatre cylindres de 2,4 litres qui génère une puissance de 181 chevaux, mais c’est la version SX Turbo qui se démarque du lot – et de plusieurs concurrents – avec un moteur turbocompressé de 2,0 litres développant 237 chevaux ainsi qu’un couple solide de 260 livres-pied. Notez cependant que la capacité de remorquage reste à 2 000 livres et que les roues passent à 19 pouces de diamètre, ce qui les rend plus chères à chausser en hiver. Dans tous les cas, la boîte automatique compte six rapports.

Parlant des capacités, sachez que le coffre peut contenir 868 litres de bagages. En repliant la banquette arrière, on obtient un volume de 1 703 litres. Quant à la consommation d’essence, elle varie de 9 à 11 L/100 km environ, dépendamment du moteur et du rouage. Il est facile de trouver des VUS compacts plus pratiques et moins chers à la pompe.

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Sécurité

Au chapitre de la sécurité, l’ancien Sportage s’est distingué aux tests de collision de la NHTSA mais, bizarrement, pas ceux de l’IIHS (comme bien d’autres petits utilitaires, d’ailleurs). Heureusement, il pouvait être équipé de dispositifs comme le freinage d’urgence automatique et des capteurs de stationnement avant et arrière.

Une bonne mise à jour a eu lieu pour l’année-modèle 2020, améliorant le style de la partie avant et employant de nouveaux matériaux pour les sièges. Une interface multimédia à écran tactile de huit pouces avec Android Auto et Apple CarPlay s’est ajoutée de série en même temps. Puis, pour plus de tranquillité d’esprit au volant, Kia a bonifié l’équipement avec des options comme un détecteur de somnolence, l’aide au maintien dans la voie et l’assistance perfectionnée d’évitement de collision frontale.

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En toute fin de génération, une Édition Nocturne au look sombre et sportif s’est jointe aux autres versions. À considérer si vous recherchez une touche plus distinctive.

En conclusion, le Sportage 2017 à 2022 est un petit VUS bien construit qui offre une conduite plaisante sans toutefois sacrifier le confort sur les mauvaises chaussées. Sa fiabilité est plutôt bonne, appuyée par les classements de la firme J.D. Power, tout comme le niveau d’équipement pour le prix. Par contre, l’espace et l’économie d’essence ne sont pas ses forces. Idem pour l’insonorisation.