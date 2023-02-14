On peut dire que la marque de luxe de Nissan se cherche en ce moment. En effet, les ventes d’Infiniti continuent de s’enliser, la gamme de produits est plus réduite et aucun d’eux ne se démarque vraiment de la concurrence.

Ça, c’est pour les véhicules neufs. Vous magasinez du côté de l’occasion? D’autres choix s’offrent à vous, que l’on pense à une berline intermédiaire comme la Q70 ou encore à un petit multisegment comme le QX30. Et si vous les aviez oubliés, on vous pardonne…

Mais tâchons de répondre à une question d’ordre général : Infiniti est-elle une marque fiable? Il y a plusieurs années, soit avant le milieu des années 2010, la réponse à cette question était oui, du moins sur le plan mécanique – à l’exception peut-être du QX60, qui a connu de gros problèmes de transmission.

Depuis, ça s’est gâté. Par exemple, Infiniti se classe sous la moyenne de l’industrie pour la fiabilité dans les quatre dernières études de la firme J.D. Power, ce qui remonte à l’année-modèle 2017. Étrangement, elle se situe plutôt bien dans les classements du magasine Consumer Reports. Il faut en conclure que les problèmes sont assez aléatoires chez Infiniti, ce qui n’aide pas les consommateurs à faire un choix facile.

Antoine Joubert

La bonne nouvelle est qu’Infiniti est l’une des marques de luxe dont les coûts d’entretien sont parmi les plus bas, avec Lexus et Acura, comme démontré dans une étude de We Predict parue en 2021. La famille de moteurs V6 de Nissan/Infiniti se montre fiable et durable dans l’ensemble.

Il se peut que vous connaissiez quelques frustrations et mésaventures avec les systèmes électriques de même que l’interface multimédia. Cette dernière a été largement critiquée dans les véhicules d’Infiniti au fil des ans, malgré les divers changements qui lui ont été apportés.

Le meilleur conseil qu’on puisse vous donner, encore une fois, est de choisir un exemplaire d’occasion certifié ayant passé avec succès une inspection complète. Bon magasinage!