Honda Pilot 2016-2022 : quoi savoir avant d’acheter?

Pilier du segment des VUS intermédiaires à trois rangées, le Honda Pilot est synonyme de qualité, d’espace, de sécurité et d’agrément de conduite. Après sept ans sur le marché et plusieurs prix « Meilleur achat » du Guide de l’auto, la troisième génération laisse enfin place à une nouvelle au style plus moderne et plus robuste, avec un habitacle dernier cri et davantage de technologies.

Les attributs de base du Pilot n’ont pas vraiment changé, toutefois. C’est donc dire qu’un exemplaire d’occasion reste très pertinent pour ceux qui ne recherchent pas la nouveauté. Voici ce que vous devez savoir sur le Honda Pilot 2016 à 2022…

D’abord, le V6 de 3,5 litres qu’on retrouve sous le capot depuis les tout débuts du modèle en 2003 a été modernisé par les ingénieurs de Honda, notamment avec l’ajout de l’injection directe et d’un système de désactivation des cylindres, une technologie améliorant le rendement énergétique. C’est un moteur qui rime avec puissance, efficacité et fiabilité. On parle de 280 chevaux, d’un couple de 262 lb-pi et d’une capacité de remorquage qui s’élève à 5 000 livres.

Honda Canada Inc.

Le rouage intégral i-VTM4, optionnel en version de base la première année, a été inclus de série à partir de 2017. Autrement dit, vous avez extrêmement peu de chances de tomber sur un exemplaire à deux roues motrices.

Par ailleurs, deux nouvelles transmissions automatiques ont été offertes avec cette génération du Pilot, soit une à six rapports dans la plupart des versions (LX, EX, EX-L) et une autre à neuf rapports dans le cas du Pilot Touring haut de gamme. La seconde, naturellement, abaisse un tantinet la consommation – de 11,3 à 11 L/100 km en moyenne. Honda en a fait l’unique transmission disponible en 2021.

À l’intérieur, le Pilot peut accueillir sept ou huit passagers, incluant trois (des enfants, forcément) à la dernière rangée. La banquette médiane pouvait être remplacée par des sièges individuels avec une console entre les deux. Quand toutes les places sont occupées, il reste un bon 524 litres dans le coffre. En rabattant les dossiers, on peut cependant augmenter le volume de chargement à un peu plus de 3 000 litres, ce qui est excellent – l’une des meilleures capacités de la catégorie.

Alain Morin

Pour 2019, le design du Pilot a été rafraîchi avec une partie avant retravaillée, comprenant des feux de croisement à DEL, mais c’est à peu près tout. Un Pilot Black Edition à l’allure plus sinistre a fait son apparition en 2020, la même année où le système de sécurité Honda Sensing s’est répandu dans la gamme. Celui-ci regroupe entre autres des alertes de collision avant et de sortie de voie, le freinage d’urgence automatique et un régulateur de vitesse adaptatif.

N’oublions pas la nouvelle version TrailSport, ajoutée en 2022, qui rehausse légèrement les capacités hors route du Pilot, mais n’en fait pas un authentique aventurier.

En raison de ses nombreuses qualités et de sa réputation, ce VUS japonais jouit d’une très bonne valeur de revente sur le marché d’occasion, donc attendez-vous à payer plus cher que pour la majorité de ses rivaux. Par contre, il se montre extrêmement durable : vous pourriez vous rendre à 300 000 km (ou plus) avec lui sans trop de problèmes.

Honda

Parlant de problèmes, certains propriétaires ont connu des ennuis électroniques avec l’affichage du tableau de bord et de la caméra de recul, puis d’autres ont rencontré une perte de puissance soudaine à cause d’une panne de la pompe à essence basse pression. Un rappel a d’ailleurs été émis par Honda. Les frais d’entretien du Pilot, heureusement, sont raisonnables.

Bon magasinage!