Honda Civic 2016-2021 : quoi savoir avant d’acheter?

Après une neuvième génération plutôt courte et sans saveur, Honda a fait preuve d'audace en créant la Civic de dixième génération (2016-2021), tant au niveau du design extérieur, de la présentation à bord et des performances (vive la Type R!).

Alors que la nouvelle Civic 2022 circule sur les routes du Québec depuis plus d’un an déjà, exhibant une allure plus raffinée et des technologies plus modernes, pourquoi devriez-vous considérer une Civic d’occasion comme la précédente? Voici en gros ce que vous devez savoir à son sujet…

D’abord, cette Civic existe en formats berline, coupé et à hayon. C’est un de plus que la génération actuelle, qui a abandonné le coupé. Elles ont toutes le même empattement et la même largeur, mais bien sûr leur espace intérieur et leur coffre diffèrent. Pour ce dernier (sans les dossiers rabattus), on parle respectivement de 428, 343 et 728 litres.

Honda

Sous le capot, la berline et le coupé renferment un quatre cylindres de 2,0 litres avec 158 chevaux ou encore un moteur turbo de 1,5 litre et 174 chevaux. Le premier s’avère plus fiable et plus sûr que le second, qui a connu certains ratés en début de génération (mélange d’huile et d’essence, problème de chauffage, etc.). En version sportive Si, c’est un moteur de 1,5 litre turbocompressé qui livre 205 chevaux.

Du côté de la Civic à hayon, le moteur retenu est le turbo de 1,5 litre qui génère 174 ou 180 chevaux. N’oublions surtout pas la rutilante Type R à moteur turbo de 2,0 litres, la Civic la plus sportive jamais construite, forte de 306 chevaux.

Marc Lachapelle

À l’inverse, ne cherchez pas une Civic hybride dans cette génération. Honda avait fait une croix dessus pour ressusciter encore une fois l’Insight en 2019. Si l’économie d’essence vous importe, le moteur de 1,5 litre jumelé à la boîte CVT consomme aussi peu que 6,6 L/100 km en moyenne.

Si au contraire vous privilégiez les sensations de conduite, vous devez absolument envisager la boîte manuelle à six rapports, d’autant plus que sa manipulation est exemplaire.

Honda

Honda a modernisé le coupé et la berline pour 2019 avec de légères retouches esthétiques et une nouvelle version Sport. Puis, il a fait de même avec les Civic à hayon, Si et Type R pour 2020. Entre autres, le système multimédia amélioré à écran tactile de sept pouces a hérité d’un bouton de volume physique sans oublier l’intégration d’Apple CarPlay et d’Android Auto.

Dans l’ensemble, la Honda Civic 2016 à 2021 est une voiture au comportement routier remarquable, à l’habitacle bien conçu et à la faible dépréciation. Son style est discutable et vieillira sans doute moins bien que la nouvelle Civic, tandis que la CVT est peu inspirante et le système multimédia, plus ou moins convivial. Or, la qualité et l’agrément sont toujours au rendez-vous.

Ne faites quand même pas l’erreur de négliger l’inspection avant l’achat et d’omettre de vérifier les rappels qui concernent l’unité que vous convoitez. Sur ce, bon magasinage!

En vidéo : Honda Civic d'occasion - ce que vous devez savoir