Chevrolet Bolt EV d’occasion : quoi savoir avant d’acheter?

Envie de faire le saut vers l’électrique en passant par un modèle d’occasion? Tout comme du côté des véhicules neufs, la Chevrolet Bolt EV représente une option intéressante en raison de son prix avantageux combiné à sa grande autonomie, sans parler d’une fiabilité qui a su s’avérer très bonne jusqu’à maintenant.

Un méga rappel touchant l’ensemble des unités produites des années-modèles 2017 à 2022 a toutefois entaché sa réputation. C’est que la batterie à haute tension du fournisseur LG pouvait présenter deux défauts de conception et déclencher un incendie.

Une quinzaine d’incidents du genre ont été signalés à la grandeur du continent. De plus, la Cour supérieure du Québec a récemment autorisé l’exercice d’une action collective contre le fabricant General Motors pour vice caché, défaut de sécurité et omission de faits importants dans ce dossier.

Alain Morin

Si vous envisagez l’achat d’une Chevrolet Bolt EV d’occasion, il faut d’abord vous assurer que sa batterie à haute tension a bel et bien été remplacée. Comme alternative, un nouveau logiciel de diagnostic avancé qui surveillera en permanence la batterie peut avoir été installé. Cliquez ici pour connaître tous les détails.

Vous devez aussi savoir que GM a rappelé près de 20 000 exemplaires des années-modèles 2017 à 2023 au Canada parce que le tapis pourrait prendre feu après une collision où un prétendeur de ceinture de sécurité avant se déploie. Les concessionnaires doivent appliquer du ruban adhésif métallique sous le tapis et, dans certains cas, installer des housses protectrices sur les prétendeurs de ceintures.

Bon, voilà pour l’aspect négatif. Passons aux points forts de la Bolt EV. Comme mentionné plus tôt, son autonomie est drôlement intéressante. De 2017 à 2019, on parlait de 383 km. Pour 2020, les ingénieurs de GM ont augmenté la capacité de la batterie de 60 à 66 kWh et l’autonomie qu’elle procure, à 415 km. C’est plus que tous les concurrents directs, incluant le Hyundai Kona électrique, les Kia Niro EV et Soul EV, ainsi que la Nissan LEAF.

Marc Lachapelle

La Bolt EV exploite un seul moteur électrique, mais celui-ci fournit 201 chevaux et 266 livres-pied de couple. Dans une voiture aussi petite et légère, ça donne des accélérations énergiques, soit de 0 à 100 km/h en sept secondes environ. À titre comparatif, un VUS comme le nouveau Toyota bZ4X (version à traction) se contente de la même puissance et de 60 livres-pied en moins.

Étant donné le gabarit réduit de la Bolt EV, le moteur en question loge sous le capot à l’avant, au même titre que plusieurs autres composantes du système électrique, donc on ne retrouve pas à cet endroit un coffre de rangement comme dans la Tesla Model 3, par exemple. Il faut se rabattre sur le coffre arrière, qui totalise 470 litres avec les dossiers arrière en place ou un peu plus de 1 600 litres une fois repliés. Pour une sous-compacte, c’est très bon. Ironiquement, la Bolt EUV que Chevrolet ajoute à sa gamme depuis 2022 affiche un volume utilitaire moindre!

Chevrolet

On se doit également de souligner la belle intégration technologique à bord de la Bolt EV. Tant l’instrumentation derrière le volant que l’écran tactile au centre de la planche de bord sont clairs et attrayants. En revanche, la qualité de certains matériaux déçoit et les sièges manquent de confort et de soutien pour les cuisses. La mise à jour de 2022 a corrigé un peu les choses, mais ce n’est pas parfait.

Dernier point à aborder : le temps de recharge. Il s’agit d’un point faible de la Chevrolet Bolt EV. Remplir la batterie prend environ 9,5 heures via une borne de niveau 2 (240 volts) et – tenez-vous bien – quelque 60 heures en la branchant dans une prise de courant ordinaire de 120 volts. Quant aux bornes rapides à courant continu, la Bolt EV ne peut extraire plus de 50 kW, donc passer de 10 à 80% nécessite 1,3 heure.

Bon magasinage, et n’oubliez pas le rabais provincial pour véhicule électrique d’occasion!