Audi A3 2015-2020 : quoi savoir avant d’acheter?

Chez nous au Québec, la petite Audi A3 est le modèle d'entrée de gamme de la marque allemande. Renouvelée pour l’année-modèle 2022, elle est plus attrayante que jamais, bien que disponible en format berline seulement.

Si vous désirez davantage de choix et un prix plus abordable, il faut vous tourner vers l’ancienne génération, commercialisée de 2015 à 2020 (il n’y a pas eu de modèle 2021). Afin de vous aider dans votre magasinage, voici en gros ce que vous devez savoir à son sujet…

Plusieurs déclinaisons

Pour commencer, l’Audi A3 proposait une berline à quatre portes, un cabriolet à deux portes ainsi qu’un modèle à cinq portes appelé Sportback. Ce dernier se démarquait aussi des autres par sa motorisation hybride e-tron, conjuguant une puissance de 204 chevaux avec une autonomie électrique de 26 kilomètres. Ne le cherchez plus après l’année-modèle 2018, cependant.

Au départ, trois moteurs à quatre cylindres étaient offerts : un turbo de 1,8 litre (170 chevaux), un turbo de 2,0 litres (220 chevaux ou encore 292 en version S3, plus sportive) et un turbodiesel de 2,0 litres (150 chevaux). La puissance pouvait être acheminée aux roues avant ou bien aux quatre roues via le rouage intégral quattro, tandis que la principale boîte de vitesses offerte était du type à double embrayage.

Marie-France Rock

Bye bye diesel

Malgré son couple intéressant de 236 lb-pi, le TDI a rapidement été abandonné dans la foulée du scandale des émissions, le fameux « Dieselgate ». C’est un moteur qui demande plus d’entretien en échange d’un rendement énergétique supérieur (6,5 L/100 km). Et bien que le diesel coûte très cher actuellement, les autres options nécessitent de l’essence super, alors vous pourriez être surpris de la différence de coût à la pompe. Faites bien vos calculs!

Il importe de mentionner également que l’Audi A3 2015 à 2016 dotée du moteur turbo de 2,0 litres a fait l’objet de nombreuses plaintes en raison d’une soupape de décharge qui s’usait prématurément ou se corrodait, occasionnant un mauvais fonctionnement du moteur. Vous êtes averti.

Chic, confortable, sécuritaire, bien assemblée et agréable à conduire (la plateforme et plusieurs composantes étaient partagées avec la Volkswagen Golf, rappelons-le), l’Audi A3 était principalement désavantagée par son espace restreint aux places arrière. Le coffre de la berline, d’une capacité de 348 litres, n’était pas le plus spacieux non plus. Celui du cabriolet ne pouvait guère transporter que 280 litres de bagages. Pour plus de polyvalence, le modèle Sportback permet 385 litres et totalise 954 litres en rabattant les dossiers arrière.

Marie-France Rock

En termes d’équipement, l’appellation Komfort désigne la base, Progressiv représente le milieu de gamme et Technik constitue le summum. C’est cette dernière qui, en 2017, s’est dotée du cockpit virtuel d’Audi, un grand écran numérique placé devant le conducteur.

Bon magasinage!