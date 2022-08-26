Acura TL, TLX, TSX : quelle est la différence?

Les amateurs de voitures Honda qui recherchent un peu plus de luxe se tournent plus souvent qu'autrement vers Acura. Cette marque propose des berlines solides, bien équipées et agréables à conduire qui rehaussent le niveau de raffinement et de technologie d’un cran.

Il y a eu d’importants changements au cours de la dernière décennie, période où Acura a traversé une sorte de crise identitaire, diront plusieurs. Pour les gens qui songent aujourd’hui à acheter une voiture Acura d’occasion, la question se pose : quelle est la différence entre les TL, TLX, TSX?

Acura TL

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La plus ancienne des trois et celle qui a vécu le plus longtemps est l’Acura TL, soit des années-modèles 1996 à 2014. Dans sa dernière génération, introduite pour 2009, elle a gagné du poids mais surtout un nouveau design plus sportif aux lignes acérées. Elle mesure 4,96 mètres de long et 1,88 mètre de large, tandis que son coffre fait 371 litres.

Sous son capot, on retrouve des V6 de 3,5 et 3,7 litres qui livrent respectivement 280 et 300-305 chevaux. En 2012, la boîte automatique à cinq rapports a été remplacée par une manuelle et une automatique comptant six rapports chacune. Certaines versions possèdent le rouage intégral SH-AWD.

Acura TSX

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Vendue en tant que Honda Accord au Japon, l’Acura TSX a été offerte chez nous de 2004 à 2014, soit pendant deux générations. La plus récente a fait ses débuts pour 2009… comme la dernière TL. Son design extérieur est très similaire, ce qui ajoute à la confusion. On lui remarque des ouvertures dans le pare-chocs avant et une ceinture de caisse différentes. La TSX est également plus petite, soit 4,73 mètres de long et 1,84 mètre de large avec un coffre de 357 litres.

De même, sa motorisation est moins puissante – et moins assoiffée! Il s’agit d’un quatre cylindres de 2,4 litres développant 201 chevaux. Des boîtes manuelle à six rapports et automatique à cinq rapports l’accompagnent. Pour 2010, Acura a ajouté l’option d’un V6, mais seulement celui de 280 chevaux. Aucun rouage intégral ne figurait dans la gamme.

Acura TLX

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Voyant l’inutilité d’offrir deux berlines aussi semblables, la compagnie les a fusionnées pour créer la nouvelle Acura TLX. Depuis l’année-modèle 2015, cette voiture est la seule compacte d’Acura. En termes de dimensions, elle se veut un entre-deux mesurant 4,83 mètres de long et 1,85 mètre de large, mais le coffre est agrandi à 405 litres.

La TLX à quatre cylindres de 2,4 litres génère 206 chevaux via une boîte à double embrayage de huit rapports. Quant à son V6 de 3,5 litres, il grimpe à 290 chevaux, assorti d’une tout aussi nouvelle boîte automatique à neuf rapports. La traction intégrale SH-AWD était offerte en option avec le V6.

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Très important à retenir : la TLX a reçu une mise à jour esthétique majeure pour 2018 (photo ci-dessus), délaissant le style de ses deux parentes pour adopter un look beaucoup plus attrayant et proche de ce que l’on connaît avec la nouvelle génération lancée pour 2021.