5 véhicules d’occasion plus fiables que vous le pensez

Vous en avez assez des visites au garage pour de l’entretien et des réparations? Ça se comprend. Vous devriez envisager un véhicule qui jouit d’une bonne réputation ou qui a fait ses preuves en matière de qualité, de fiabilité et de durabilité.

Certaines marques telles que Toyota, Lexus et Honda viennent immédiatement à l’esprit. Bien sûr, il y a des exceptions à toutes les règles et rien ne garantit que vous ne rencontrerez pas des problèmes sérieux en achetant l’un de leurs véhicules, mais ce sont généralement de meilleurs gages de confiance.

D’autres marques et modèles auxquels vous ne pensez pas nécessairement peuvent s’avérer un bon choix également. Parmi eux, il y en a qui ont fait de beaux progrès dans les dernières années, voire la dernière décennie. Voici cinq véhicules d’occasion plus fiables que vous le croyez, d’après les récents palmarès de la firme américaine J.D. Power :

Chevrolet Cruze

Antoine Joubert

Éclipsée par la Toyota Corolla dans la catégorie des voitures compactes, la défunte Cruze est l’une des berlines américaines les plus fiables qu’on puisse trouver, avec l’un des plus faibles nombres de problèmes rapportés par les propriétaires. On parle ici de la deuxième et dernière génération. Oubliez le moteur diesel et pensez quand même à prendre soin du quatre cylindres turbocompressé de 1,4 litre.

Lincoln MKZ

Alain Morin

Éliminée en 2020 en raison de ventes décevantes, la berline intermédiaire de luxe d’entrée de gamme de Lincoln se retrouve fréquemment parmi les modèles qui causent le moins de problèmes à leurs propriétaires, selon J.D. Power. La MKZ était même disponible en version hybride (moyenne de 5,6 L/100 km), ne l’oubliez pas.

MINI Cooper

William Clavey

MINI est une marque qui a grimpé de plusieurs rangs dans les classements de fiabilité au cours de la dernière décennie, dont celui du magazine Consumer Reports. Une MINI Cooper d’occasion récente est un bon achat en ce qui concerne le moteur (les problèmes mécaniques principalement répertoriés sont plutôt au niveau de la transmission, des composantes d’entraînement et de l’électronique). Vous devriez avoir beaucoup plus de plaisir à la conduire que de déception à l’entretenir.

Kia Sportage

Kia

Kia est maintenant la marque numéro un pour la fiabilité (et parmi les meilleures pour la qualité initiale) selon J.D. Power. Son Sportage fait belle figure aussi dans la catégorie des VUS compacts. Qui l’aurait cru il y a 20 ans? Si vous ne tenez pas aux dernières nouveautés ni à un style résolument moderne comme propose la nouvelle génération du Sportage lancée pour 2023, un exemplaire de la précédente s’avère un choix assez judicieux.

Nissan Frontier

Nissan

Le Toyota Tacoma est réputé pour être increvable, tandis que le Honda Ridgeline a remporté plusieurs prix de la meilleure camionnette intermédiaire décernés par Le Guide de l’auto ces dernières années. Toutefois, n’oubliez pas le Frontier! Si l’ancienne génération a vécu aussi longtemps, c’est notamment à cause de sa durabilité et de sa fiabilité. J.D. Power le confirme. Et connaissez-vous l’histoire du gars qui a parcouru plus de 1,6 million de km avec le sien?