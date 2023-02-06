5 familiales disparues à envisager

Monnaie courante dans les années 1970 et 1980, les familiales sont mortes les unes après les autres en Amérique du Nord pendant que les VUS ont explosé en popularité. Oh, il en reste encore quelques-unes sur le marché, mais on peut les compter sur les doigts d’une main et la majorité sont des modèles de luxe.

Pourtant, au-delà de la garde au sol, ces voitures spacieuses et pratiques n’ont pas grand-chose à envier à plusieurs utilitaires, même que leur agrément de conduite est souvent supérieur.

Voici cinq familiales disparues que vous trouverez dans les inventaires de véhicules d’occasion et que vous devriez envisager :

Volkswagen Golf Alltrack

Michel Deslauriers

La Golf Alltrack a été élue Voiture canadienne de l’année en 2017. C’est une vraie belle alternative aux VUS avec son rouage 4MOTION et sa posture relevée. Son coffre de 861 litres passait à 1 883 litres en rabattant les dossiers arrière. Dans les deux cas, c’est plus qu’un Volkswagen Taos flambant neuf.

BMW Série 3 Touring

Benjamin Hunting

La familiale compacte de BMW a été abandonnée après 2019, mais on en garde un très bon souvenir pour le plaisir ressenti au volant. Dotée d’un moteur turbo de 248 chevaux et d’une bonne boîte automatique à huit rapports, sans parler du rouage intégral xDrive, elle livrait d’heureuses performances. Son volume de chargement maximal atteignait en outre 1 600 litres. Laissez faire les BMW X1 et X2.

Toyota Venza

Toyota Canada

Si la génération actuelle lancée pour 2021 est un multisegment au sens classique, la première mouture de Venza (disparue en 2016) se définissait davantage comme une familiale – une sorte de grosse Camry avec un hayon destinée à rivaliser avec la Subaru Outback, du moins sur la route. En optant pour un modèle doté du V6 de 3,5 litres, vous pourrez remorquer jusqu'à 3 500 livres. C’est également un véhicule fiable et peu coûteux à entretenir.

Hyundai Elantra Touring

Hyundai Canada Inc.

De 2013 à 2020, Hyundai offrait l’Elantra GT, une compacte à hayon de conception européenne. Avant elle, il y avait l’Elantra Touring, une authentique familiale avec un coffre pouvant aller jusqu’à 1 850 litres. Malgré sa puissance très modeste, c’est une voiture pratique et économe d’essence à considérer… si l’inspection mécanique s’avère positive!

Dodge Magnum

Dodge

Enfin, si l’âge ne vous effraie pas, revenons encore plus en arrière. La Dodge Magnum était l’ultime familiale américaine à roues motrices arrière, livrable avec un puissant V8. En version SRT8, on parle d’un bloc de 6,1 litres développant 425 chevaux. Elles sont extrêmement rares, surtout en bonne condition, mais quelles bagnoles pour aller conduire rapidement vos enfants à leur match de hockey!